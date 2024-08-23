Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji İstanbul için gün verdi! Haritalara yansıdı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminlerinde yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Ayrıca özellikle Akdeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın da kendisini göstereceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YER YER KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 33.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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