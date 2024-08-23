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Samsun'da kaçakçılık operasyonu! 2 kişi gözaltında...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:28
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Samsun’da kaçakçılık operasyonu! 2 kişi gözaltında...

Samsun'un merkez Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçakçılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramada 28 elektronik sigara ile 10 paket ısıtılmış sigara ele geçirildi.

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