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Malatya'da sahte tütün operasyonu! 4,5 ton sahte ürün ele geçirildi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:32
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Malatya’da sahte tütün operasyonu! 4,5 ton sahte ürün ele geçirildi...

Malatya'da yapılan sahte bandrollü tütün istihbaratı üzerine ekipler harekete geçerken iki araçta 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

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