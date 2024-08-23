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Kayalar göletine 50 sazan balığı yavrusu salındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:16
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Kayalar göletine 50 sazan balığı yavrusu salındı

Balıkesir'de il genelinde bazı baraj ve göletlere Baraj ve göletlere 1 Milyon 324 Bin yavru sazan balığı bırakıldı. Balya'nın Kayalar göletine 50 bin sazan yavrusu salındı.

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