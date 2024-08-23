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Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 17:45
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Sakarya’da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan pat patın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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