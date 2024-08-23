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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Bir kişi hayatını kaybetti...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 17:03 Güncelleme: 23.08.2024 17:03
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Bir kişi hayatını kaybetti...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Umut K. idaresindeki 42 ABT 012 plakalı tır, otoyolun Ankara yönü Çekmeköy mevkisinde yön tabelasına çarptı. Yaşanan kaza sonrası Umut K. hayatını kaybetti.

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