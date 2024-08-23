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Adıyaman'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 17:59
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Adıyaman’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralı sürücü hastaneye gitmek istemedi.

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