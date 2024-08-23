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Park halindeki 4 araca çarptı yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:48
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Park halindeki 4 araca çarptı yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Antalya'da Mehmet Y. (26), otomobiliyle park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazanın ardından Mehmet Y., yaralı arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı.

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