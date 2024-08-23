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Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Kübra Kılıç
Giriş: 23.08.2024 10:49
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Eskişehir’de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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