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Mardin'de derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 13:47
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Mardin’de derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi yaşayan 3 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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