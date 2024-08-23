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Iğdır'da düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:53
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Iğdır’da düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Iğdır şehir merkezinde düzenlenen operasyonda, göçmenlerin kimlikleri ve giriş yolları hakkında detaylı incelemeler yapıldı.

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