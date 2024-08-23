Şantiye sahibi dehşeti yaşattı! Hamile mimara bıçaklı saldırı
Aksaray'da mimarlık yapan ve 1.5 aylık hamile olan 29 yaşındaki Tacinur Öztürk Günseven şantiye sahibi Yavuz G'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Günseven, ofisteki diğer çalışanların yardımıyla saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Aksaray'da mimarlık yapan Tacinur Öztürk Günseven (29), Çiftlik Mahallesi'nde bulunan sorumlusu olduğu bir inşaatta yaptığı kontrolde, subasman (yapıların zemin kat seviyesinin hemen altında yer alan ve temeli taşıyan kısım) temelinde demirlerin eksik olduğunu belirterek temelin atılmamasını istedi.
Bunu da yapı denetime bildirdi. Çıkan tartışmanın ardından Günseven, oradan ayrılıp ofise geçti.
İddiaya göre, ofise gelen şantiye sahibi Yavuz G. bıçakla Günseven'e saldırıda bulundu. 1.5 aylık hamile olan Günseven, ofisteki diğer çalışanların yardımıyla saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Emniyete giderek şikâyetçi olan Günseven, "Müteahhitlik belgesi bile olmayan biriyle subasman temeli hakkında bir tartışma yaşadım. Demirlerin eksik olduğunu ve temel atılamayacağını belirterek durumu yapı denetime ilettim. Tartışma büyüyünce ofise gittim. Ancak Yavuz G. peşimden gelip bıçakla üzerime yürüdü. Çok korktum" dedi.
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