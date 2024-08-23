Şantiye sahibi dehşeti yaşattı! Hamile mimara bıçaklı saldırı

Emniyete giderek şikâyetçi olan Günseven, "Müteahhitlik belgesi bile olmayan biriyle subasman temeli hakkında bir tartışma yaşadım. Demirlerin eksik olduğunu ve temel atılamayacağını belirterek durumu yapı denetime ilettim. Tartışma büyüyünce ofise gittim. Ancak Yavuz G. peşimden gelip bıçakla üzerime yürüdü. Çok korktum" dedi.