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İşte Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler! Rakamlar açıklandı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.08.2024 16:41 Güncelleme: 23.08.2024 16:41
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İşte Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler! Rakamlar açıklandı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 7 ayında Türkiye'yi 28 milyon 978 bin 471 yabancının ziyaret ettiğini bildirdi. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 kişiyle birinci sırada yer aldı. İşte detaylar...

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