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Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 19:25
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Malatya’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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