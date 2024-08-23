23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum'da tırla otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 19:41
ABONE OL
Çorum’da tırla otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla otomobil çarpışırken yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti ulaşıma kapandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör