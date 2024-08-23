23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırklareli'nde cinayet zanlısı yol kontrolünde yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:58
ABONE OL
Kırklareli’nde cinayet zanlısı yol kontrolünde yakalandı

Kırklareli'nde "kasten öldürme" suçundan aranmakta olan bir şahsı yakaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör