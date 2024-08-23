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Adana park halindeki otomobilde yangın

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:17
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Adana park halindeki otomobilde yangın

Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

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