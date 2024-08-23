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Amasya Yeşilırmak'ta balık ölümleri yaşandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:12
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Amasya Yeşilırmak’ta balık ölümleri yaşandı

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. İlk belirlemelere göre, balık ölümlerinin çözünmüş oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

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