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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:51
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Bolu Dağı'nın Düzce mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

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