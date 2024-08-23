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2 ailenin kavgasında 5 kişi hastanelik oldu! Çok sayıda tutuklama var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 01:39 Güncelleme: 23.08.2024 01:39
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2 ailenin kavgasında 5 kişi hastanelik oldu! Çok sayıda tutuklama var

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı. Korkunç kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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