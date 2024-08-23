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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! 9 kişi yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:11
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 9 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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