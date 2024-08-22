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Zehir tacirleri için düğmeye basıldı! Çok sayıda şüpheli gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 20:39 Güncelleme: 22.08.2024 20:39
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Zehir tacirleri için düğmeye basıldı! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Beyaz zehir uyuşturucunun satılması ve alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken bu kez adres Muğla oldu. Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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