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Manisa'da terör örgütü propagandası: 3 şüpheli gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:36
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Manisa’da terör örgütü propagandası: 3 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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