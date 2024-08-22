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İnşaatta göçükten acı haber! Toprak kaymasında can verdi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 20:34 Güncelleme: 22.08.2024 20:35
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İnşaatta göçükten acı haber! Toprak kaymasında can verdi

Amasya'da bir atık su arıtma tesisi inşaatında korku dolu anlar yaşandı. Kazı çalışmaları sırasında toprak kayması oluştu. O dakikalarda 1 işçi toprak altında kaldı. Uğraşlar sonucu toprak altında çıkarılan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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