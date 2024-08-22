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Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 06:25
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Üsküdar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Üsküdar'da virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı.

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