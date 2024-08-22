Manisa’da ışık ihlali yaptı! 2 araca çarptı: 1 ölü

Kazaya karışan araç

Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile yanındaki Dilem Sercan (38) ve Filiz Eröz (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Filiz Eröz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Dilem Sercan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazaya neden olduktan sonra kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.