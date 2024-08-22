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Balıkesir'de iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 06:03
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Balıkesir’de iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucunda yangın söndürülürken iş yerinde maddi hasar oluştu.

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