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Tunceli'de korkunç kaza! Cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.08.2024 16:41 Güncelleme: 22.08.2024 16:41
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Tunceli’de korkunç kaza! Cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1’i çocuk 2 ölü

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Tunceli- Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Olay yerinden bir fotoğrafOlay yerinden bir fotoğraf

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

olay yerinden bir fotoğrafolay yerinden bir fotoğraf

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden bir fotoğrafOlay yerinden bir fotoğraf

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i çocuk 2 kişi, kurtarılamadı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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