Gasp girişiminden kaçtı markete sığındı! Ortalığı talan ettiler | Yer: Bayrampaşa
İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre bir kişi akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Şüphelilerin gasp etmeye çalıştığı iddia edilen adam markete sığındı. Olay sonrası şahıslar market sahibine de saldırırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İstanbul Bayrampaşa'da akşam saatlerinde gasp girişimine uğradığı iddia edilen adam bir markete sığındı. Şüpheliler, market sahibi ve adama saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 4 kişinin yaralandığı olayın failleri polis tarafından aranıyor.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir grup sokakta yürüyen bir kişiyi gasp etmeye çalıştı.
Gasptan kaçan kişi sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. Dükkana gelen kalabalığı uzaklaştırmak isteyen market sahibi bir anda grubun saldırısına uğradı.
Kalabalık grup taşlar, sopalar ve sandalyelerle markette bulunan market sahibi, market sahibinin annesi ve diğer iki kişiye saldırdı. Saldırı sonrasında şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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