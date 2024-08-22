Gasp girişiminden kaçtı markete sığındı! Ortalığı talan ettiler | Yer: Bayrampaşa

İstanbul Bayrampaşa'da akşam saatlerinde gasp girişimine uğradığı iddia edilen adam bir markete sığındı. Şüpheliler, market sahibi ve adama saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 4 kişinin yaralandığı olayın failleri polis tarafından aranıyor.





Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir grup sokakta yürüyen bir kişiyi gasp etmeye çalıştı.