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İstanbullular dikkat! Metrobüste bu duraklar hizmet veremeyecek

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 17:15
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İstanbullular dikkat! Metrobüste bu duraklar hizmet veremeyecek

İstanbul'da İBB ekipleri tarafıdnan metrobüs hattında başlatılan" Beyaz Yol" çalışması nedeniyle geçici olarak bazı durakların hizmet veremeyeceği açıklandı.

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