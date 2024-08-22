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Siirt’te karbondioksit gaz paniği! Sızıntı ekipleri harekete geçirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:20 Güncelleme: 22.08.2024 01:22
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Siirt’te karbondioksit gaz paniği! Sızıntı ekipleri harekete geçirdi

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Dodan-Batı Raman ana karbondioksit gaz hattında yaşanan sızıntı için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda ekipler gaz akışını durdu ve hat tamamen boşaltıldı.

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