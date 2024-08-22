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Katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:15
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Katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var

Rize'nin İkizdere ilçesinde seyir halindeki 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Dehşet kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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