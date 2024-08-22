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Asker eğlencesinde magandalar polise direnince gözaltına alındı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:25 Güncelleme: 22.08.2024 01:26
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Asker eğlencesinde magandalar polise direnince gözaltına alındı!

Magandalar bu kez Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş etti. Silahla ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

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