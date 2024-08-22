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Şanlıurfa'da emniyet şeridinde lastik değiştirenlere TIR çarptı! 3 ölü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 13:04 Güncelleme: 22.08.2024 13:07
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Şanlıurfa’da emniyet şeridinde lastik değiştirenlere TIR çarptı! 3 ölü

Şanlıurfa - Birecik karayolunda Ferhat Bingöl'ün hakimiyetindeki otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Bingöl aracı emniyet şeridine çekip, yanında bulunan Halil Ayhan Suna ve Serhat Çakar ile birlikte lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada Abdulcebar Uysal'ın yönetimindeki TIR, 3 kişiye çarptı. Bingöl ve Suna olay yerinde hayatını kaybederken, Çakar da kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Jandarma ekipleri TIR şoförünü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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