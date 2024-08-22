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Gaziantep'te yorgun mermi aileye kabus yaşattı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 13:21
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Gaziantep’te yorgun mermi aileye kabus yaşattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aile evlerinin bahçesinde oturup, çay içtiği sırada yanlarına kim tarafından ateş edildiği belirlenemeyen bir yorgun mermi düştü.

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