23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 23:27
ABONE OL
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör