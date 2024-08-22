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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 23:53
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Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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