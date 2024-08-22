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Beykoz'da kaza! Önce araca sonra refüje vurdu: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:59
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Beykoz’da kaza! Önce araca sonra refüje vurdu: 1 yaralı

Beykoz'da bir otomobil seyir halindeyken önce bir araca çarptı ardından da refüje vurup takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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