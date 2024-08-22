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O ilimizde orman yangını! 2 hektarlık alan zarar gördü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:29 Güncelleme: 22.08.2024 01:29
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O ilimizde orman yangını! 2 hektarlık alan zarar gördü

Son dönemlerde çıkan orman yangınlarının bir yenisi de Tokat'ın Niksar ilçesinde çıktı. Bölgedeki alevler üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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