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Elazığ’da feci kaza! Otomobiller birbirine girdi: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:32 Güncelleme: 22.08.2024 01:48
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Elazığ’da feci kaza! Otomobiller birbirine girdi: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Yaşanan kaza üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Feci kazada 1 kişi yaralandı.

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