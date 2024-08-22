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Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.08.2024 17:17
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Muğla’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 kilo skunk ve 658 gram kokain ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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