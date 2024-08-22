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İçeri giren ekipler şoke oldu! Gözaltına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 17:36 Güncelleme: 22.08.2024 17:38
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İçeri giren ekipler şoke oldu! Gözaltına alındı

Mersin Anamur'da kaçak kazı ihbarı alan ekipler düğmeye bastı. Operasyon düzenleyen ekipler 1 kişiyi yakalarken olay yerinde çok sayıda kaçak kazı için kullanılan alet ele geçirildi.

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