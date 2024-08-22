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Mersin'de korkunç kaza hayatına mal oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 09:02
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Mersin’de korkunç kaza hayatına mal oldu

Mersin - Antalya D-400 karayolunda bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazayla yere savrulan şanssız sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

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