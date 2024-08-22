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Mağarada mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:40
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Mağarada mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yaylada otlarken kayalık bölgedeki bir mağaraya giren 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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