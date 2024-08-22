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Malatya'da tüyler ürperten olay! Yaşlı kadın korkunç şekilde can verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:55 Güncelleme: 22.08.2024 22:56
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Malatya’da tüyler ürperten olay! Yaşlı kadın korkunç şekilde can verdi

Malatya'da 63 yaşındaki kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Yaşlı kadının savrulduğu yolda bu kez başka bir araç üzerinden geçti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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