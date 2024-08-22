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Günlerdir kayıptı acı haber geldi! Soruşturma başlatıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 22:44 Güncelleme: 22.08.2024 22:44
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Günlerdir kayıptı acı haber geldi! Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ta "inekleri almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 73 kadından yakınları haber alamadı. 2 gündür kendisine ulaşılamayan yaşlı kadının cansız bedeni dere kenarında bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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