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Erzurum'da freni boşalan TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:54
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Erzurum’da freni boşalan TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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