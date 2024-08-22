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Korkunç olay! Yıldırım düştü bina yandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:37 Güncelleme: 22.08.2024 01:37
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Korkunç olay! Yıldırım düştü bina yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde metruk binaya yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle binada yangın çıktı. Yangında binada kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

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