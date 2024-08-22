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Akıllara durgunluk veren olay! Kıraathanede oturanlar dehşeti yaşadı: 9 yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 01:41
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Akıllara durgunluk veren olay! Kıraathanede oturanlar dehşeti yaşadı: 9 yaralı var

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kıraathanede oturan vatandaşların üzerine asırlık çınar ağacının dalı devrildi. Şaşkına çeviren olayda 2’si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

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