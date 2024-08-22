Gece alevlerle aydınlandı! Yangın depoyu küle çevirdi
Manisa’nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayda ekip sevk edildi. Zaman zaman yangında patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekibinin yanı sıra jandarma TOMA aracının müdahalesi sonucu geceyi aydınlatan alevler söndürüldü. Yangında depo tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bir depoda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma TOMA aracının müdahalesi sonucu söndürüldü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Durasıllı Mahallesi mevkiinde bulunan içerisinde kuru gıda olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı ile müdahale edildi.
ARA ARA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Öte yandan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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