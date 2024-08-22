Gece alevlerle aydınlandı! Yangın depoyu küle çevirdi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bir depoda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma TOMA aracının müdahalesi sonucu söndürüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durasıllı Mahallesi mevkiinde bulunan içerisinde kuru gıda olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.